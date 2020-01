Incendio in via Virgilio: in fiamme la cantina di un palazzo, il fumo invade le scale

Allarme questo pomeriggio a Latina per un incendio scoppiato in via Virgilio. Secondo le prime informazioni le fiamme hanno interessato una cantina della palazzina. Il fumo ha però invaso gli appartamenti sovrastanti e la scala dell'edificio. E' stato pertanto necessario evacuare il palazzo per precauzione. Sul posto le squadre di vigili del fuoco, che hanno domato il fuoco e fatto uscire le famiglie.

Per il fumo alcuni residenti hanno accusato dei livei malori ma sono stati controllati sul posto dalle ambulanze del 118. Nessuno è rimasto ferito e nessuno si trova in condizioni preoccupanti. Il rogo è stato domato tempestivamente e dopo le operazioni di spegnimento e le dovute verifiche i condomini hanno potuto fare rientro nei rispettivi appartamenti.