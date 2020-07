Olimpia, in 35 rinviati a giudizio. Assolti Malvaso e Lusena

Due assoluzioni e 35 rinvii a giudizio. Si è conclusa così questo pomeriggio l'udienza preliminare per l'inchiesta Olimpia. Il giudice Giorgia Castriota, a conclusione della camera di consiglio, è rientrata in aula e ha letto il dispositivo con il quale ha assolto perchè il fatto non sussite la funzionaria comunale Elena Lusena e l'imprenditore Vincenzo Malvaso: entrambi avevano scelto il rito abbreviato e nei loro confronti il pubblico ministero Giuseppe Miliano aveva chiesto due condanne ruispettivamente a cinque e quattro anni di carcere ma questo pomeriggio è arrivata l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Tutti rinviati a giudizio invece gli altri 35 indagati: l'ex parlamentare Pasquale Maietta, l’ex presidente del Latina Calcio Paola Cavicchi, l’ex sindaco Giovanni Di Giorgi, il dirigente al Comune di Latina Ventura Monti, Nicola Deodato, l’imprenditore Fabio Montico. E poi ancora l’ex dirigente del Comune Alfio Gentile, l’ex assessore all’Urbanistica Giuseppe Di Rubbo, l’architetto Luca Baldini, l’ingegnere Luigi Paolelli, il costruttore Massimo Riccardo, Giuseppe Celeste, Adolfo Antonelli, Antonio Ferrarese, Mario Povanello, Silvano Manzan, Giuseppe Venturi, Raniero Grassucci, Massimo Palumbo, Roberto Pellegrini, Silvano Spagnoli, Stefano Pistoia, Giuseppe Baggio, Sergio Fanti, Valter Betti, Giuseppe Macrì, Francesca Rossi, Alessandra Marciano, Andrea e Sandra Capozzi, Antonio Di Girolamo, Fabrizio Montico, Claudio Petitti, Giovanni Spada e Stefania De Marchi.

L'inchiesta si era sviluppata in tre diversi filoni: uno per i favori alla società Latina Calcio di Maietta, uno sull'urbanistica e i Piani particolareggiati approvati con aumenti di cubature senza il passaggio in Consiglio comunale e infine quello relativo a incarichi e appalti a ditte amiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dovranno comparire davanti al secondo collegio penale del Tribunale di Latina il 1 dicembre prossimo. Nel processo il Comune di Latina si è costituito parte civile con l'avvocato Cinzia Mentullo.