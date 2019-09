Inchieste Petrus e Astice, l'ispettore penitenziario in lacrime ammette tutto e vuole collaborare

Nuovo giro di interrogatori in carcere questa mattina per alcune delle persone indagate nell’ambito delle inchieste ‘Petrus’ e ‘Astice’. L’unico a parlare è stato Franco Zinni, l’ispettore di polizia penitenziaria in servizio a via Aspromonte accusato di avere preso denaro da alcuni detenuti per facilitare le comunicazioni tra questi e persone esterne, agevolare le richieste di spostamento di cella o addirittura in altre carceri e far entrare oggetti non consentiti, tra i quali sigarette e cibi prelibati all’interno del carcere.

L’uomo, assistito dall’avvocato Amleto Coronella, è stato ascoltato su rogatoria a Rebibbia e ha scelto di rendere spontanee dichiarazioni. Zinni ha ammesso i fatti che gli vengono contestati e ha espresso la volontà di collaborare per fare completa chiarezza su quanto accadeva a via Aspromonte. Il 56enne piange in continuazione e si è dichiarato pentito di avere violato i doveri e la funzione di ispettore di polizia carceraria.

E’ invece rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere Gianni Tramentozzi, l’altro agente penitenziario coinvolto nell’inchiesta e accusato di avere introdotto sostanze stupefacenti a via Aspromonte e avere tenuto contatti all’esterno con spacciatori per conto di alcuni detenuti, in particolare Angelo Petrillone, in cambio di cocaina. Anche Tramentozzi, che è difeso dall’avvocato Gianmarco Conca, è detenuto a Rebibbia.

Sono rimasti in silenzio davanti al gip Giuseppe Cario anche Eneida Skendo e Andrea Lazzaro, entrambi ai domiciliari e assistiti dagli avvocati Sandro Marcheselli e Alessia Vita. Sono rimasti in silenzio anche i fratelli Travali, Angelo assistito dagli avvocati Giancarlo Vitelli e Cardillo Cupo e Salvatore, difeso da Giancarlo Vitelli così come è rimasto in silenzio Massimiliano Del Vecchio, difeso dall’avvocato Maurizio Forte e ascoltato su rogatoria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.