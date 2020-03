Incidente a via Bassianese, un rinvio a giudizio per omicidio stradale

Omicidio stradale. Questa l’accusa della quale dovrà rispondere, in riferimento alla morte del medico Ezio Bertini, il 43enne Domenico Cozzi che questa mattina è stato rinviato a giudizio a dal gup Mario La Rosa a conclusione dell’udienza preliminare.

L’incidente stradale oggetto del processo risale al 21 marzo 2018 quando la vittima, 71 anni a bordo della sua auto era uscito da strada Frassoneto immettendosi su via Bassianese per raggiungere la Pontina e andare al lavoro all’Icot, dove era ortopedico. La sua vettura si era scontrata violentemente con una Lancia Thesis alla cui guida c’era Cozzi: l’impatto era stato fortissimo tanto che Bertini era stato sbalzato a diversi metri dall’auto e nonostante gli sforzi dei medici del Santa Maria Goretti per salvargli la vita, era morto in sala operatoria a causa delle gravissime ferite riportate. Stamattina Cozzi è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare che ha accolto la richiesta dell’accusa rinviandolo a giudizio.

Il processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina inizierà il 9 luglio prossimo