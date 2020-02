Il sindaco Coletta incontra i residenti di Strada della Rosa: a breve il taglio dei pini

Come annunciato nei giorni scorsi il sindaco di Latina Damiano Coletta ha incontrato i residenti di Strada della Rosa per fare il punto su una via cittadina che presenta diversi problemi di sicurezza, sia per le profonde buche nell'asfalto sia per la presenza delle radici che hanno creato pericolosi avvallamenti. Il primo cittadino ha voluto incontrare chi vive in questa zona, dove a breve saranno effettuati lavori di asfaltatura ma anche il taglio dei pini.

"Si tratta - ha spiegato il sindaco Coletta - di un progetto strutturato che abbiamo illustrato ai cittadini raccogliendo da loro informazioni preziose sulle criticità che riguardano la mobilità".