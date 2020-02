Un'auto e un furgone a fuoco in via Montenero: il rogo è doloso. Indaga la polizia

Indaga la squadra mobile di Latina sul misterioso incendio di un'auto e un furgone avvenuto alle 4 di domenica 2 febbraio a Latina. E' accaduto in via Montenero, a pochi passi dal centro cittadino. Nessun dubbio sulla natura dolosa del gesto, che appare come un'intimidazione.

I due mezzi erano infatti parcheggiati sotto una palazzina a distanza di una decina di metri l'uno dall'altro. I vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti della zona, sono intervenuti subito per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero danneggiando anche altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. La circostanza che ha confermato l'origine dolosa del rogo è che i due mezzi appartengono alla stessa persona. Si tratta di un cittadino di nazionalità rumena, sconosciuto alle forze dell'ordine, che fa l'artigiano. L'uomo è stato ascoltato dagli investigatori per capire se abbia mai ricevuto minacce.

Intanto la polizia è al lavoro per visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.