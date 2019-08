Sicurezza e vulnerabilità sismica, al via le verifiche nelle scuole di Latina

Il servizio Decoro e Qualità Urbana del Comune al lavoro in questi giorni nelle scuole di Latina per una serie di verifiche sulla sicurezza la vulnerabilità sismica. Si parte dalla scuola dell'infanzia e primaria Montiani di Piazza Dante per indagini geologiche e geofisiche nel sottosuolo e verfiche strutturali sul fabbricato. L'obiettivo è quello di ricostruire il quadro conoscitivo nell'ambito della valutazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio.

In particolare, sono in corso saggi superficiali e profondi con campionatura dei materiali, accertamenti sulle strutture portanti, rilievo puntuale della fondazione, rilievo della muratura con saggi e prove dirette con martinetti e vari accertamenti su tutte le parti strutturali. Dall’indagine sarà possibile determinare la classe di rischio sismico e formulare proposte sugli interventi migliorativi. Analoghe verifiche sono in corso anche nella scuola “Prampolini” di Borgo Podgora.

"Iniziamo da una scuola storica di Latina e da una nei borghi - ha commentato l’assessore Emilio Ranieri - Le indagini per la vulnerabilità sismica e la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono un passaggio necessario per conoscere e migliorare lo stato delle nostre scuole. Le verifiche verranno effettuate in tutti i plessi scolastici".

Gallery