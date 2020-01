Sovraindebitato, accolto dal giudice un piano di ripianamento per saldare i creditori

Uscire da una situazione debitoria pesante attraverso un ‘piano del consumatore’ presentato con il supporto dell’Organismo della Composizione della Crisi operante all’interno dell’Ordine degli Avvocati di Latina e accolto dal giudice del Tribunale di Latina. Lo strumento previsto da una legge del 2012 che consente di avviare un percorso di ripianamento e rinegoziazione dei debiti maturati è stata applicata per la prima volta anche a Latina nelle scorse settimane quando un provvedimento adottato dal giudice del Tribunale Pietricola ha dato il via libera all’istanza di un consumatore che non era più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte e sulla cui proposta l'Organismo della Composizione della Crisi, attraverso il professionista incaricato Emanuele Ceccano, ha svolto accertamenti e predisposto una relazione attestante la fattibilità del piano.

Dopo un attento esame delle cause dell’indebitamento, la verifica sui motivi dell’impossibilità di adempiere, la solvibilità del soggetto negli ultimi cinque anni e una valutazione giudizio sull’attendibilità della documentazione il Tribunale ha concesso il provvedimento di omologa che consentir al debitore di ripianare il debito contratto attraverso il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario per l'importo residuo di 19.920 euro ed il soddisfacimento parziale per i restanti creditori tra i quali istituti bancari e agenti di riscossione.

Un risultato importante come sottolinea il Referente dell'Organismo della Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Latina Gianluca Carfagna, che spiega come con questo strumento è stato possibile fornire adeguato riscontro ed aiuto ad una persona venutasi a trovare in condizioni di obiettiva difficoltà economica che altrimenti non avrebbe avuto vie d’uscita. Soddisfazione anche dal parte Commissario Straordinario dell’Ordine degli avvocati Giacomo Mignano che sottolinea come i servizi offerti ai cittadini dall’Ordine degli Avvocati sono del tutto operativi.