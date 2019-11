Infiltrazioni dopo le piogge: chiude per lavori l'asilo nido di via Budapest

La situazione dell'asilo nido comunale "Allegra Brigata" di via Budapest era una priorità per l'amministrazione comunale. Con le piogge incessanti dei giorni scorsi si erano verificati allagamenti e disagi in diversi istituti del capoluogo, che avevano costretto i tecnici comunali a diversi sopralluoghi per la valutazione dei danni.

Oltre alla scuola primaria di via Legnano e a quelle di via Cilea e Pantanaccio, una delle emergenze era appunto legata al nido comunale di via Budapest dove la pioggia ha causato importanti infiltrazioni all'interno dei locali in cui sono ospitati i bambini. Come spiega il Comune, "sono stati dunque disposti interventi di manutenzione improcrastinabili e, considerato che tali interventi sono incompatibili con le attività dell’asilo, è stato necessario disporre la chiusura della struttura fino a data da destinarsi".

I lavori inizieranno al più presto compatibilmente con le condizioni atmosferiche e si protrarranno fino al completo ripristino dei luoghi. Sarà cura del Comune dare tempestiva comunicazione della data di riapertura.