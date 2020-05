Fuggono all'alt, quando tornano a casa trovano i poliziotti: denunciati

Uno scooter con due uomini a bordo che, con atteggiamento sospetto e andatura lenta, scrutavano all'interno degli esercizi commerciali tra via Isonzo e via Bixio. La scena ha attirato l'attenzione di un equipaggio della squadra volante di Latina che hanno deciso di fermare il mezzo. I due uomini però, per sottrarsi al controllo, hanno accelerato e guadagnato la fuga.

Altre volanti sono arrivate in supporto della prima pattuglia, ma la guida pericolosa del conducente dello scooter rischiava di mettere a repentaglio altri automobilisti e così i poliziotti hanno deciso di presentarsi direttamente nell'abitazione dei soggetti, riconosciuti come appartenenti alla famiglia Di Silvio.

I due fuggitivi sono stati sorpresi proprio nei pressi delle rispettive abitazioni nel momento in cui stavano scendendo dal motociclo, tentando di nasconderlo. Entrambi sono stati bloccati e identificati. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che lo scooter utilizzato per la fuga era privo di assicurazione e che il conducente non aveva la patente perché revocata. Entrambi sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Al termine delle formalità di rito sono stati rilasciati mentre il motociclo è finito sotto sequestro.