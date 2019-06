In fuga a tutta velocità sulla Pontina con una Panda rubata: inseguito e arrestato

Una Fiat Panda rubata lanciata a tutta velocità sulla Pontina. La segnalazione è arrivata nella notte, intorno a 4.45. Un equipaggio della squadra volante è intervenuto dopo una chiamata al 113. La vettura risultava rubata nel corso della serata di ieri, 14 giugno, a Foce Verde. Il conducente guidava a tutta velocità in direzione Roma, effettuando sorpassi azzardati e manovre pericolose nel tentativo di assicurarsi la fuga. La pattuglia si è messa all'inseguimento dell'auto e il ladro, ormai braccato, una volta arrivato all'incrocio con strada del Campanello, ha arrestato improvvisamente la marcia mettendosi di traverso al centro della carreggiata.

Poi ha abbandonato la vettura e ha proseguito la sua fuga a piedi attraversando un campo agricolo adiacente alla strada e tentando di far perdere le proprie tracce inoltrandosi in un canneto.

Gli agenti della Volante lo hanno però inseguito a piedi e sono riusciti a bloccarlo. L'uomo ha opposto resistenza e ha iniziato a scalciare contro i poliziotti colpendoli fino a quando non è stato ammanettato. Si tratta di un 45enne, D.P, originario di Frattamaggiore, Napoli, ora trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida dell'arresto. In seguito ai colpi ricevuti i poliziotti sono stati sottoposti a una visita medica all'ospedale Goretti di Latina-