In pieno centro insegue e sperona l'auto dove si trova la sua ex

Scene da film in pieno centro cittadino, a Latina. Un ragazzo si è messo all'inseguimento di un'auto dove viaggiava la sua ex fidanzata, l'ha seguita per diversi chilometri fino a raggiungere le strade del centro. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 7 luglio. All'altezza di viale XXI aprile, all'incrocio con viale Marconi, la vettura che viaggiava davanti è stata speronata dall'altra.

L'obiettivo era proprio la ragazza, ancora minorenne, che era nell'auto insieme a un ragazzo di 20 anni. I due sono stati tamponati e il veicolo è finito contro un furgone parcheggiato lungo la strada. Sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri, che ha cercato di ricostruire l'accaduto anche grazie alle testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena e al racconto dei due giovani.

Poco dopo lo speronamento, l'inseguitore è scappato a tutta velocità. Sull'episodio sono ora in corso le indagini dei carabinieri.