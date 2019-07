Guasto in via Amaseno, tecnici al lavoro: interruzione idrica in tutta la zona

Guasto e riparazione urgente in via Amaseno, a Latina. Acqualatina ha comunicato che, a causa del guasto e del successivo intervento dei tecnici, è in corso un'interruzione idrica che si protrarrà fino alle 17 di oggi, 23 luglio.

Le zone interessate sono quelle di via Teano, centro commerciale di viale Le Corbusier e centro commerciale Latina Fiori. Sarà poi cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di ulteriori imprevisti.