Erosione, a Latina saranno ricostruite le spiagge dello stabilimento della polizia e dell'Hotel Fogliano

Nel programma di finanziamenti regionali per la difesa della costa e il ripascimento delle spiagge laziali (pari 2.171.913 euro), c'è anche il comune di Latina, a cui sono stati assegnati 191.663 euro che verranno utlizzati per la ricostruzione di due tratti di spiaggia: quello antistante lo stabilimento della Polizia di Stato e quello dell'hotel Fogliano, che risultano i più compromessi dell'intero litorale tra Latina e Sabaudia.

Gli uffici del Comune sono già all’opera per approvare in tempi strettissimi tutti gli atti inerenti propedeutici agli interventi: la delibera di Giunta di variazione di bilancio (in entrata e in uscita), la determina dirigenziale a contrarre per l’acquisizione del servizio e la una richiesta d’ordine per la presentazione delle offerte alle ditte presenti sul MePA. Procedura, quest’ultima, molto più veloce rispetto allo svolgimento delle gare classiche.

Gli interventi verranno realizzati con una draga che aspirerà la sabbia dai fondali antistanti i due tratti di spiaggia e per mezzo di un tubo flessibile collocherà il materiale aspirato nei punti indicati. In caso di necessità i lavori verranno eseguiti di notte per non interferire con lo svolgimento della stagione balneare.