Tutti a piedi o in bicicletta nel lungomare diventato isola pedonale per un giorno

Lungomare trasformato in una grande isola pedonale almeno per oggi. Da questa mattina alle 8.30, su iniziativa dell'amministrazione comunale di Latina, il tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino è stato chiuso al traffico veicolare e reso disponibile soltanto ai pedoni e alle biciclette.

In molti sembrano avere apprezzato la proposta e ne hanno approfittato per fare una camminata sulla strada che divide la spiaggia dal lago di Fogliano. A piedi o a bordo delle due ruote grandi e bambini si sono goduti quell'area della nostra marina che offre uno dei panorami più suggestivi con di fronte il profilo del Circeo. Lasciate le auto nei parcheggi di Capoportiere e Rio Martino il Comune ha messo a disposizione a titolo gratuito anche un bus navetta nel tratto in questione con partenza ogni 15 minuti.

Sul posto, a controllare il rispetto delle regole, ci sono i vigili urbani, la Polizia e i volontari della Protezione civile. Una domenica diversa all'insegna dello sport all'aria aperta.

