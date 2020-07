Cantieri sull'Appia: fino al 31 luglio i lavori di ripristino della pavimentazione stradale

Continuano i lavori di Anas per il ripristino della pavimentazione stradale della statale Appia. Gli interventi riguardano tratti saltuari dell'arteria viaria e stanno interessando soprattutto i tratti compresi tra i chilometro 54, che ricade nel territorio di Cisterna, e il chilometro 95, nel territorio di Terracina.

I lavori sono in entrambe le direzioni di marcia. Per consentire le operazioni di ripristino del manto stradale il transito viene dunque regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. Il completamente è previsto per venerdì 31 luglio.