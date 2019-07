PalaBianchini: partono i lavori di messa in sicurezza antincendio

Sono stati consegnati questa mattina, 11 luglio, alla ditta aggiudicataria i lavori di messa in sicurezza antincendio del PalaBianchini di via dei Mille. Lo ha annunciato il Comune di Latina. Gli interventi programmati serviranno a trattare tutte le strutture portanti con vernici intumescenti per la resistenza al fuoco e sarà inoltre modificata la balaustra del primo piano per adeguare la vie di fuga e installati nuovi sedili sulla tribuna laterale.

La prossima settimana partiranno anche i lavori che porteranno all'adeguamento della rete idranti mentre a settembre saranno montate le nuove tribunette laterali. Il Servizio decoro e manutenzione sta definendo le ultime autorizzazioni per l'appalto della separazione delle utenze.