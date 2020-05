Volontariato al lotto 47 delle case Ater di Latina: gli inquilini riqualificano da soli

Al lotto 47 delle case Ater di viale Nervi, a Latina, i residenti, senza chiedere nulla se non i permessi necessari, hanno effettuato da soli lavori di riqualificazione del loro complesso residenziale.

"Intendiamo essere vicini a iniziative spontanee dei nostri assegnatari per la miglioria delle aree comuni - spiega Marco Fioravante, presidente Ater Latina - queste esperienze fanno giustizia di tanti luoghi comuni. Sta nascendo un nuovo senso della cosa comune in questi giorni di blocco forzato per l'emergenza Covid 19". Sono circa un centinaio le famiglie coinvolte. Si tratta di pensionati, disoccupati, o di qualcuno in attesa di rientrare al lavoro. Tutti si sono attivati, hanno potato le siepi, falciato le aree verdi, rifatto gli intonaci, ripulite le aree comuni, un grande sforzo corale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I protagonisti sono Nunzio, Giancarlo, Paolo, Adriano, Aldo, Mauro, hanno curato la loro casa senza chiedere nulla se non i dovuti permesso.