Nessun roditore all’interno della scuola Rodari, proseguono i lavori di manutenzione

Vanno avanti gli interventi di manutenzione alla scuola primaria Gianni Rodari di via Fiuggi, resi necessari dopo le numerose segnalazioni e l'intervento del Nas dei giorni scorsi. Intanto, è stato accertato che le tracce di escrementi rinvenute nei locali mensa del plesso sono riconducibili non a roditori bensì a gechi.

Questa mattina l’assessore Gianmarco Proietti, accompagnato dalla squadra comunale del Decoro e dal dirigente del servizio Pubblica Istruzione Umberto Cappiello, ha incontrato la dirigente scolastica Ileana Valterio. In accordo con la dirigente, è stata organizzata la distribuzione dei pasti nell’aula magna, mentre la ditta che si occupa dei lavori di manutenzione si è impegnata a riconsegnare i locali della mensa impermeabilizzati e riverniciati entro venerdì 13 dicembre, così da consentire al Collegio docenti di rivalutare le programmazioni didattiche prima della pausa natalizia.

"È importante - afferma l’assessore Proietti - che tutte le componenti della scuola, docenti e genitori, facciano squadra insieme al Comune per lavorare in un’unica direzione e risolvere le criticità, ognuno per il suo ruolo. La Pubblica Istruzione è al servizio della città per garantire il diritto allo studio di tutti i bambini e i ragazzi".

L'assessore Proietti ha colto inoltre l'occasione per annunciare che la ditta incaricata degli interventi presso l’asilo nido di via Budapest, chiuso dal 19 novembre scorso per infiltrazioni in alcuni locali, si è impegnata a riconsegnare i locali in tempo per la ripartenza del servizio che dovrebbe avvenire lunedì 9 dicembre.