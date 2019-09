Latina, al via i lavori di riqualificazione del giardino di Piazza del Popolo

Come annunciato nei giorni scorsi, sono partiti oggi, 25 settembre, i lavori di riqualificazione del giardino di piazza del Popolo. Un intervento, come chiarisce l'amministrazione comunale, che ha l'obiettivo di riportare in vita il giardino così come era stato piantumato alla fine degli anni '30, con le aiuole geometriche, la sistemazione dei cigli e l'inserimento di quattro nuove panchine.

Si tratta però solo di una prima fase di un progetto più ampio, grazie al quale sarà riqualificata l'intera piazza centrale della città. Nelle scorse settimane la stessa area era stata oggetto di interventi di restauro della fontanella (tra l'altro distrutta per un atto vandalico) e delle panchine.