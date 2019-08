Teatro D'Annunzio, in via di conclusione gli interventi necessari per riapertura

Si stanno per completare i lavori all'interno del Teatro D'Annunzio di Latina. "Il Servizio Decoro - spiega l'assessore Emilio Ranieri - sta ultimando gli interventi e gli atti amministrativi necessari che consentiranno l'apertura del teatro. Mi piace sottolineare la complessità dei lavori svolti per rendere i materiali certificabili all'intincendio su molte superfici dello stabili, per gli interventi sul palcoscenico, sulle porte e sulle vie di fuga e tutti gli impianti tecnici".

Si tratta dell'ultima parte progettuale dei lavori previsti per il D'Annunzio, che porterà poi alla presentazione della Scia per ottenere l'agibilità della struttura. Nei mesi scorsi era stato approvato il progetto degli interventi mancanti, ora si entra nella fase operativa: lavori per la costruzione di bagni per disabili, montascale sul palco, rivestimenti, rivestimenti con materiali ignifughi.

