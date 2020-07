Al via i lavori di restauro e messa in sicurezza della torre del Comune di Latina

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di restauro e messa in sicurezza della Torre Comunale di Latina. Nello specifico, ha annunciato l'amministrazione, l’intervento riguarda il paramento murale con la messa in sicurezza dei blocchi in travertino posti nella parte superiore della Torre, i quali caratterizzano e definiscono il notevole pregio dell’apparato architettonico nel suo complesso.

L’opera è stata autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti e la durata dei lavori sarà di 90 giorni, salvo imprevisti.