Sindacato e Lega visitano il carcere: struttura fatiscente e inadeguata

E’ durata circa un’ora la visita effettuata questa mattina dai rappresentanti nazionali e locali del Sindacato Polizia Penitenziaria presso il carcere di via Aspromonte, visita nella quale sono stati accompagnati dai parlamentari della Lega Claudio Durigon, Francesco Zicchieri e Umebrto Fusco e dall’europarlamentare Matteo Adinolfi.

All’interno della casa circondariale il gruppo effettuato una visita della struttura, parlato con il personale il tutto e con la direttrice Nadia Fontana.

“La struttura non versa in buone condizioni – ha spiegato Zicchieri all’uscita – e presenta molte carenze e anche il personale lavora in condizioni difficili, ha bisogno di supporto politico e istituzionale”. Inevitabile un riferimento alle vicende delle ultime settimane e in particolare alle inchieste ‘Astice’ e ‘Petrus’ che hanno coinvolto due rappresentanti della polizia penitenziaria in servizio a Latina, finiti in carcere. “La notizia ci ha scosso – ha spiegato il Presidente nazionale del sindacato Alessandro De Pasquale che era accompagnato dal delegato Ciro Borrelli – ma in questa struttura lavorano tanti colleghi seri e meritevoli. Questo è un momento difficile e servono fondi per interventi strutturali: anche la mensa è chiusa perché l’ascensore è fuori servizio e non ci sono fondi per ripararlo”. “Il personale – ha detto il presidente del Sippe, Alessandro De Pasquale – è scosso dalla notizia ma ci sono persone meritevoli che lavorano per lo Stato. Ringrazio i parlamentari della Lega che hanno accolto il nostro invito. Hanno potuto così vedere luoghi fatiscenti. Occorrono fondi per migliorare la struttura. Anche la mensa è chiusa perché non ci sono fondi per sistemare l’ascensore”. Durigon ha sottolineato l’esigenza di applicare un contratto di lavoro unico per questa categoria come accade negli altri settori.