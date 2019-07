Roma-Latina, anche i circoli Legambiente pontini al presidio contro l'autostrada

Un presidio organizzato dal Comitato No Corridoio Roma-Latina, di fronte al palazzo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il 28 giugno scorso, Legambiente Lazio ha riunito le rappresentanze dei circoli Legambiente della provincia di Latina, insieme a Salviamo il Paesaggio, “Respiro Verde”, Slow Food, Gruppo de I dodici- Via Francigena del Sud. Le rappresentanze ufficiali del Comitato hanno quindi partecipato a un incontro con collaboratori del Ministro, dove si è parlato del cronoprogramma di interventi esclusivamente mirati all’adeguamento in sicurezza delle strade che verranno finanziati a partire dal 2020. "Il progetto autostradale Roma-Latina resta comunque aperto- spiegano i circoli provinciali di Legambiente - nonostante le recenti sentenze avverse del Consiglio di Stato, visto che tra l’altro il Consorzio SIS, ex vincitore del bando di gara, ha ancora pendente un ricorso in Cassazione".

“I nostri Circoli - spiegano ancora da Legambiente - si battono da mesi per evitare lo scempio, con partecipazione a presidi e sit-in del Comitato e insieme a Legambiente Lazio sono stati parte attiva nella creazione dei nodi territoriali del Comitato No Corridoio, anche a Terracina. Vogliamo difendere il nostro territorio dalla devastazione dell’inutile autostrada a pedaggio Roma-Latina, per l’adeguamento e la messa in sicurezza di tutta la Via Pontina, da Roma a Terracina, per una mobilità intermodale e il rilancio del trasporto merci su ferro. Una mobilità sostenibile che disincentivi l’utilizzo dell’auto di proprietà e il corrispondente flusso veicolare, tramite un miglior sistema di trasporto pubblico locale con corsie dedicate su ferro”.