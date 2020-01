Litigano violentemente tra di loro poi aggrediscono i poliziotti, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale

E’ finita con due arresti una violenta lite in famiglia esplosa questa mattina nel capoluogo pontino. Protagonisti un 25enne di nazionalità rumena e la compagna italiana che hanno dato vita ad una discussione talmente rumorosa che i vicini di casa hanno chiamato la polizia per segnalare quanto stava accadendo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante ma al loro arrivo gli agenti, che tentavano di sedare la lite, sono stati aggrediti dall’uomo e dalla donna. Sono quindi stati arrestati entrambi per resistenza a pubblico ufficiale e portati in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si terrà domani in Tribunale.