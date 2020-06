Lite al Nicolosi: un uomo aggredisce una residente, lei gli lancia un secchio di detersivo addosso

Una lite al quartiere Nicolosi è finita con un uomo in ospedale, denunciato per lesioni e danneggiamento. Sul posto è stato necessario l’intervento di una pattuglia della squadra volante, che ha denunciato in stato di libertà un cittadino algerino di 39 anni. Poco prima dell'arrivo della volante, l’uomo aveva avuto una violenta discussione con una donna residente in una delle palazzine del quartiere a causa di schiamazzi continui che stavano disturbando gli inquilini del palazzo.

La signora ha raccontato di aver più volte chiesto di smettere di disturbare ma lo straniero, per tutta risposta, l’ha insultata e poi colpita con uno schiaffo. E' salito sul davanzale della finestra dell’appartamento della signora e ha cominciato a lanciare oggetti contro la sua finestra. La donna per difendersi ha preso un secchio pieno di acqua e detersivo che aveva a portata di mano e glielo ha lanciato, facendolo scappare. Poco dopo, grazie alle informazioni raccolte sul posto, i poliziotti hanno bloccato e rintracciato l’autore del gesto, finito in ospedale per il bruciore agli occhi, denunciandolo per lesioni e danneggiamento.