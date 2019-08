Lite e botte in Piazza del Popolo, un passante aggredito con lo spray urticante

Lite tra cittadini stranieri questa mattina, intorno alle 8, in Piazza del Popolo. La richiesta alla sala operativa del 113 è arrivata da un giornalista che poco prima aveva tentato di separare i due litiganti e di riportarli alla calma ma era stato aggredito con uno spray urticante da parte dei due contendenti. Lo straniero, dopo l'aggressione, si è dato alla fuga.

Quando gli uomini della volante hanno raggiunto il luogo indicato sono riusciti a bloccare entrambi i protagonisti della lite e a condurli in Questura per gli accertamenti del caso. Uno di loro, cittadino afghano regolare sul territorio, era stato già vittima nei giorni scorsi di un'aggressione da parte di un indiano. Nel corso di una perquisizione personale è stato rinvenuto e sequestrato un taglierino, una bomboletta spray urticante e alcune dosi di sostanza stupefacente, in particolare 25 grammi di di oppio e altri 2 di cocaina, bustine e materiale per il confezionamento oltre a diverse banconote di piccolo taglio.

La persona fermata, S.M., cittadino indiano di 33 anni senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e lesioni personali. Al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere a Latina in attesa del rito per direttissima.