Lotta all'HIV, istruzioni per l'uso: un evento per conoscere la malattia e affrontarla

La lotta all’HIV non deve fermarsi e anche quest’anno Asl, Università, Ospedale, Comune, Associazioni (Sei come sei, Arcigay, Nps) hanno organizzato per il 1 dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale per la lotta all’Aids, un’iniziativa il cui obiettivo anche quest’ anno è quello di far conoscere questa malattia per aiutare le persone a proteggere la propria vita e quella delle persone a cui si vuole bene.

L’iniziativa è denominata “HIV LATINA CHALLENGE 2019 U=U” ovvero “undetectable equals untrasmittable”, che in italiano può essere tradotto come “sieropositivo ma non infettivo”. Il messaggio che si vuole diffondere è quindi che se una persona, facendo il test, scopre di essere sieropositiva, iniziando le cure specifiche blocca la replicazione del virus evitando la malattia che diventa non infettiva. Le attuali terapie antivirali infatti non solo sono in grado di bloccare il decorso della malattia evitando la fase più grave e mortale, ma riescono a rendere la persona non contagiosa, evitando le nuove infezioni. Quindi fare il test rappresenta una valida forma di prevenzione.

A Latina presso l’ospedale Goretti esiste il Centro di Riferimento HIV che segue più di 600 persone HIV+, alcune dal 1991, 99% in trattamento. Presso il Centro l’offerta del test è senza appuntamento, gratuito ed anonimo. Inoltre è attivo un Centro per le gravidanze a rischio HIV+, che si avvale della collaborazione di ginecologi e neonatologi.

“A 38 anni dalle prime diagnosi di AIDS – spiega Miriam Lichtner Direttore della UOC di Malattie Infettive del Goretti - è ancora una malattia mortale se non trattata. E’ importante parlarne e conoscere tutte le strategie di prevenzione, diagnosi precoce, offerta del test, uso del preservativo, profilassi pre-esposizione in persone ad alto rischio, post-esposizione e abbattimento dello stigma verso le persone HIV+”.

Così il 1 dicembre presso il Museo Cambellotti ci sarà un evento artistico-musicale con pillole di prevenzione e sarà premiato il prodotto artistico migliore sul tema U=U da Silver, disegnatore di Lupo Alberto.