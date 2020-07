Malore in strada in pieno centro: muore il dirigente comunale Giuseppe Manzi

E' Giuseppe Manzi, dirigente del servizio finanziario del Comune di Latina, la vittima di un malore che lo ha stroncato mentre camminava a piedi in via IV novembre, in pieno centro cittadino. Un dramma improvviso che si è consumato intorno alle 9 di questa mattina, 20 luglio, sotto gli occhi di decine di passanti, che hanno visto l'uomo accasciarsi sul marciapiede e hanno allertato i soccorsi. Purtroppo, all'arrivo dei sanitari del 118, si è rivelato inutile ogni tentativo di rianimare l'uomo.

Il dirigente comunale aveva 51 anni e lascia una moglie e due figli. Dolore e sconcerto tra i dipendenti del Comune che lo ricordano come un apprezzato e stimato professionista. In poco tempo la notizia si è diffusa infatti tra gli uffici del palazzo di Piazza del Popolo e molti sono accorsi sul luogo in via IV novembre, dove il corpo è rimasto fino all'arrivo del medico legale. Sul posto anche il sindaco Damiano Coletta e diversi assessori.

Si ipotizza un infarto, ma sul corpo sarà disposta con ogni probabilità un'autopsia per accertare le cause del decesso.