Maltempo: operai dei Consorzi di Bonifica al lavoro su idrovore, fiumi e canali

Giornata impegnativa ieri, domenica 28 luglio, per gli operai dei Consorzi di Bonifica che sono interventi in più aree della provincia a causa dei danni provocati dalla pesante ondata di maltempo che si è abbattuta anche sul nostro territorio tra la notte di sabato e la giornata di oggi, domenica.

Gli interventi principali sono stati finalizzati alla messa in sicurezza delle idrovore, degli impianti irrigui e di sbarramento dove la furia del vento e della pioggia ha favorito l’accumulo, in poche ore, di arbusti e detriti.

Le squadre di operai dei Consorzi dell’Agro e del sud Pontino, mobilitate subito dopo la diramazione dell’allerta della Protezione Civile, sono intervenute tempestivamente, con l’ausilio dei mezzi meccanici, per liberare gli sgrigliatori dalla enorme massa di materiali trascinati dalle correnti che avrebbero ostacolato il regolare deflusso delle acque che in poco tempo hanno gonfiato fiumi e canali.

Le situazioni più allarmanti sono state segnalate a Terracina, Fondi e Latina. Gli interventi più impegnativi a Capoportiere, Fosso Rio dei Gamberi altezza via Scifelli a Terracina, oltre ai controlli effettuati al fosso Grenga, a Caronte e Pantani d’Inferno. Fortunatamente non sono stati riscontrati allagamenti né danni significativi alle colture in campo aperto, né alle serre che ospitano parte rilevante delle coltivazioni. Gli interventi tempestivi delle squadre di emergenza attivate già da sabato notte hanno garantito la percorribilità delle arterie principali e la sicurezza stradale, messa a dura prova, sebbene per poche ore, dalla violenza del maltempo. Particolare attenzione è stata prestata agli impianti Striscia, Tabio e Matera sottoposti a stress per le ripetute interruzioni di energia elettrica.

La criticità maggiore all’impianto di località Olevola, a Terracina, dove uno sbalzo ha letteralmente fuso il contatore dell’impianto.