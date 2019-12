Provincia flagellata dal maltempo, l'allarme della Coldiretti: la conta dei danni in agricoltura

La conta dei danni in provincia di Latina, per l'ondata di maltempo e i fortissimi venti che hanno sferzato il territorio da nord a sud. Strage di alberi lungo le strade principali, diversi feriti, viabilità interrotta e migliaia di cittadini rimasti senza elettricità. Ma le condizioni meteorologiche hanno messo in ginocchio anche moltissime aziende agricole. La federazione pontina di Coldiretti anticipa quella che sarà una stima dei danni decisamente corposa, che arriva tra l'altro dopo un periodo difficile dovuto alle piogge del mese di novembre che hanno reso impossibili i lavori di semina e in alcuni casi compromesso le produzioni orticole in pieno campo. Una stima dei danni per la quale la Coldiretti chiede interventi a sostegno del mancato reddito per il mondo agricolo.

“Negli ultimi anni – spiega Denis Carnello, presidente di Coldiretti della provincia di Latina – stiamo vivendo un triste appuntamento fisso con eventi estremi di maltempo che mettono in ginocchio le nostre aziende e i nostri conti economici. Ci ritroveremo a non avere erbai per il bestiame e una mancata produzione di ortaggi che creeranno seri problemi per il futuro delle nostre aziende, senza considerare – sottolinea ancora – la gestione immediata delle emergenze e dei danni che comporta esposizioni finanziarie considerevoli per i produttori dell'intera provincia pontina”.

“Per questi motivi – aggiunge il direttore della Coldiretti Marco Marrone – è necessario tutelare le produzioni orticole del territorio ed intervenire sul mancato reddito per le aziende agricole e le loro famiglie. Le produzioni agroalimentari devono essere garantite e le imprese agricole non possono subire i continui e violenti cambiamenti climatici. Questo aspetto, proprio quello del clima, è un tema molto in voga ma deve essere messo in agenda con azioni concrete a difesa del cibo e, in questo contesto, del made in Italy”.