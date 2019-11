Botte e minacce alla figlia, resta in carcere il 70enne di Latina

Resta in carcere il 70enne arrestato a Latina per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione della misura cautelare che gli imponeva l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla figlia.

L’uomo, assistito dall’avvocato Giuseppe Di Manno, è stato interrogato questa mattina in carcere dal giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone ed ha risposto alle domande del magistrato negando di avere picchiato e maltrattato la figlia. Ha spiegato di essere tornato nell’abitazione per prendere dei vestiti. In realtà quando i poliziotti sono arrivati sul posto, avvisati dai vicini di casa che avevano segnalato una violenta lite in corso, De Lucia stava cercando di prendere a calci la figlia e minacciava il fidanzato intervenuto per difenderla.

A conclusione dell’interrogatorio il gip ha convalidato l’arresto ed ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere.