Violenta mareggiata sul litorale di Latina, travolti ombrelloni e strutture balneari

Il litorale di Latina è stato investito la notte scorsa da una tromba d’aria e da una fortissima mareggiata che hanno provocato enormi danni alle strutture e agli stabilimenti che da pochi giorni avevano ripreso le proprie attività dopo la chiusura totale dovuta all’emergenza Coronavirus.

La forza delle onde, alimentata dal vento, ha travolto la spiaggia e gli ombrelloni come si vede nelle foto scattate questa mattina da Gianluca Di Cocco, titolare di uno degli stabilimenti sul lungomare di Latina. Non è andata meglio ad altre località della costa pontina come Terracina, Sabaudia e Sperlonga. E proprio a causa del maltempo le corse per le isole di Ponza e Ventotene in programma per oggi sono state interrotte. L’allerta meteo, infatti, è tutt’altro che finita: le previsioni raccolte dal bollettino della protezione civile sottolineano che l’emergenza meteo, venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste, proseguirà fino a questa sera.

"Questa mattina la situazione è drammatica, questo era il momento di ripartire, di salvare il salvabile e recuperare - ha detto questa mattina Gianluca Di Cocco in un video che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook - E invece questa notte una tromba d'aria, il mare si è gonfiato. Oggi c'è stato brugtto tempo, ora tutti ne parleranno, qualcuno farà dichiarazioni. Sta di fatto che ogni anno si ripete la stessa storia e si continua però a non mettere in campo opere a tutela non soltanto delle attività balneari ma anche delle stesse abitazioni".

