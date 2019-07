Lido di Latina, le mareggiate e il ripascimento mancato: interventi rinviati a settembre

La straordinaria ondata di maltempo che ha investito anche Latina nelle giornate di sabato e domenica ha provocato violente mareggiate che hanno flagellato la condizione, già difficile, del litorale. Sul caso dei mancati interventi di ripascimento torna il gruppo di Fratelli d'Italia.

"Siamo alla quarta stagione estiva per quest’amministrazione comunale, che ha di fatto lanciato solo proclami senza aver eseguito neanche il minimo intervento sul fronte dell’erosione costiera, che con l’ultima mareggiata di queste ore mette ancora per una volta, in enorme difficoltà il comparto turistico del nostro litorale - commenta Rita Schievano del coordinamento comunale di FdI - Il 26 marzo 2019 è giunta presso l’ufficio demanio del Comune di Latina una nota relativa al programma generale per la difesa e ricostruzione dei litorali che chiedeva con massima urgenza di inoltrare risposta entro sette giorni per eventuali interventi necessari sul lungomare di Latina. Interventi che dovevano essere eseguiti entro il termine perentorio del 15 giugno 2019".

"Nulla si è fatto però - prosegue FdI - e la giustificazione data dall’assessore Lessio sta nel fatto che i fondi finanziati sono stati erogati tardivamente per una misura pari al 20% di quanto riconosciuto, ovvero 38.332,60 euro per un importo totale di 191.663,00, fondi che appartengono ad una misura d’emergenza per cui la Regione Lazio ha stanziato un totale di 2.500.000 euro per l’intera costa laziale. L’intervento prevedeva un ripascimento per 20.000 metri cubi di sabbia, poca cosa rispetto alle effettive necessità del lungomare, ma sarebbero servite ad evitare che le mareggiate estive creassero ulteriori difficoltà agli operatori balneari. Nulla di fatto purtroppo, anche questa volta, e la situazione che si presenta oggi ,come appunto le immagini fotografiche dimostrano è sconfortante.Le informazione relazionate dall’assessore all’ambiente durante la commissione ambiente, ai consiglieri presenti sono state un “minestrone” di più interventi, poco chiare e poco circostanziate; in pochi sono a conoscenza che i fondi stanziati dalla Regione Lazio sul tema di difesa della costa sono diversi.

"Per quanto riguarda il “ protocollo Latina – Sabaudia “ lo stanziamento prevede €1.100.000,00 da dividersi tra i due comuni e riguarda il dragaggio dei canali. Protocollo che ancora oggi rimane solo sulla carta - prosegue Rita Schievano - Non resta che constatare con infinita amarezza che, malgrado esistano ad oggi concrete opportunità anche finanziarie per tutelare il territorio costiero, queste non vengano utilizzate dall’amministrazione comunale, il cui assessore ha riferito che sposterà l’intervento di ripascimento al mese di settembre 2019; quando per tale data l’utilità non sarà per nessuno degli operatori, né tantomeno funzionale alla tutela costiera, sarà sufficiente una sola mareggiata a portar via tutta la sabbia. Trattandosi di soldi pubblici, e considerate le esigue risorse, sarebbe opportuno non gettarli a mare in questo modo".

