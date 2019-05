Conferita la medaglia mauriziana a 13 carabinieri del comando provinciale di Latina

Nella sede del comando Legione carabinieri Lazio di Piazza del Popolo, alla presenza del vicecomandante generale dell'Arma, comandante del comando interregionale dei carabinieri "Podgora", generale di corpo d'armata Ilio Ciceri, è stata conferita la medaglia Mauriziana per 10 lustri alla carriera militare a 13 carabinieri in servizio al comando provinciale di Latina.

Ecco chi sono:

Tenente colonnello Pietro Dimiccoli - capo ufficio comando Latina;

Sottotenente Antonio Calabresi - comandante Nor Latina

Sottotenente Emilio Mauriello - comandante tenenza Fondi

Luogotenente Vitantonio Di Muro - comandante stazione Latina

Luogotenente Matteo Cobuccio - comandante stazione Borgo Podgora

Luogotenente Antonio Bertillo - sezione segreteria e personale provinciale Latina

Luogotenente Enrico Bindi - comandante aliquota radiomobile Terracina

Luogotenente Osvaldo Militi - comandante nucleo comando Terracina

Luototenente Antonio Mancini - comandante stazione San Felice Circeo

Luogotenente Gian Carlo Pilia - comandante stazione Ventotene

Luogotenente Marco Castorino - comandante nucelo cc Comaca Sabaudia

Luogotenente Pietro Nisci - sezione radiomobile reparto territoriale Aprilia

Luogotenente Amedeo Mauro - comandante stazione Latina Scalo

La medaglia mauriziana è stata istituita da re Carlo Alberto di Savoia, con il nome di “medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri" e nel Regno dìItalia è stata disciplinata con regio decreto 21 dicembre 1924. Fu sostituita dalla Repubblica italiana il 7 maggio 1954 quando assunse il nome di medaglia mauriziana al merito di dieci 10 lustri di carriera militare.

Destinatari di questo riconoscimento sono gli ufficiali e sottoufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia di Stato. La medaglia viene conferita con un decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro della Difesa per gli appartenenti alle forze armate. Viene conferita di concerto con i ministri dell'Interno e delle Finanze negli altri casi per il compimento di dieci lustri di carriera militare (non di servizio militare). Agli anni di servizio effettivamente prestati si sommano il periodo di comando per intero e i periodi di servizio nei reparti operativi nella misura del 50%. inoltre è consentito aggiungere per intero - escludendoli quindi dal computo del reparto operativo - la partecipazione alle operazioni di pace in teatri operativi esteri, come Libano, Afghanistan e Kosovo.