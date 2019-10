Bimbo escluso dal pasto della mensa, Proietti incontra le famiglie: "Miglioreremo insieme il servizio"

"Nessun bambino deve essere escluso. Non saranno questioni economiche, e finora non lo sono mai state, né burocratiche ad impedire il servizio. C'è però una questione di responsabilità per cui è necessaria l'iscrizione alla mensa: il pasto deve essere erogato sulla base di indispensabili informazioni che la famiglia del bambino o della bambina è tenuta a fornire (eventuali allergie o intolleranze". Sono le parole di chiarimento dell'assessore all'Istruzione del Comune di Latina Gianmarco Proietti che, dopo il caso sollevato ieri sul bambino della Don MIlani rimasto senza pasto alla mensa, ha incontrato questo pomeriggio i genitori dell'istituto insieme alla dirigente scolastica e a una rappresentanza delle insegnanti e del consiglio di istituto.

"Abbiamo raccolto suggerimenti e consigli - spiega ancora Porietti - sia sull’organizzazione del servizio che sulla qualità dell’offerta alimentare. Affinché ciò che è accaduto non si ripeta, mi impegnerò nel ridurre al minimo le possibilità di errori da parte degli uffici, della scuola e delle famiglie, per esempio proponendo un accordo con le scuole legando l’iscrizione alla mensa all’iscrizione a scuola, quindi già da gennaio. Abbiamo invitato genitori e dirigente a costituire le commissioni mensa, organismo indispensabile ad un controllo efficace del servizio, e a comunicare con la scuola e con il Comune per ogni problema con anticipo e con attenzione, sentendosi tutti dalla stessa parte, la parte dei bambini. Non mi sento di criticare alcuno in questa vicenda, ma sento il dovere di continuare a migliorare l’offerta insieme alle famiglie e alla scuola".