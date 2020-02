Metro, il Comune di Latina vince la causa: nessun risarcimento milionario

Il Comune di Latina vince la causa civile contro Metrolatina spa, che avrebbe dovuto realizzare la metropolitana leggera di superficie di collegamento tra Latina e Latina Scalo. La società aveva avanzato una richiesta di risarcimento pari 32 milioni di euro proprio per il danno subito a causa della mancata realizzazione dell'opera.

I giudici del tribunale di Roma hanno però respinto la richiesta e accolto invece la tesi dell'avvocatura del Comune. Si è stabilito in sostanza che l'amministrazione comunale non avrebbe potuto assumere l'impegno economico per la realizzazione dell'opera senza la necessaria copertura.