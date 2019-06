Giovane migrante si tuffa in mare e soccorre due bambini

Un giovane richiedente asilo ha soccorso due bambini in mare ieri, domenica 16 giugno. E' successo a Latina, nei pressi di Rio Martino. Omar, 23 anni, egiziano, stava camminando sul litorale quando ha notato che il mare agitato e la corrente rischiavano di travolgere e trascinare i due ragazzini che facevano il bagno. Li ha sentiti gridare e chiedere aiuto e senza pensarci troppo si è lanciato in mare per soccorrerli.

Si è tuffato con i vestiti indosso e con il telefono cellulare in tasca ed è riuscito ad afferrarli e a riportarli a riva consegnandoli ai genitori. Il suo telefono è sparito fra le onde, ma Omar non ha voluto nulla e dopo i ringraziamenti da parte della famiglia ha preferito lasciare la spiaggia e tornare subito verso il centro di accoglienza in cui è ospitato. Il giovane migrante è ospite della cooperativa Astrolabio e ha un permesso di soggiorno come richiedente asilo.