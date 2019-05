Minacce alla compagna e ai poliziotti, resta in carcere il 45enne di Latina

E’ stato interrogato questa mattina in carcere D.A., il 45enne di Latina arrestato due giorni fa a via Nascosa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo era stato bloccato non senza difficoltà davanti alla casa della compagna che stava minacciando di morte alla presenza dei figli mentre con una pietra colpiva e danneggiava il lunotto dell’auto e dopo avere minacciato di morte anche gli agenti delle volanti giunte sul posto. Per fermarlo è stato necessario usare uno spray urticante e nonostante ciò è riuscito a danneggiare anche la vettura della Polizia mentre veniva portato in Questura.

Nel corso dell’interrogatorio di convalida, nel quale era assistito dall’avvocato Antonio Fratini, D.A. ha risposo alle domande del giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone e ha sottolineato che la porta dell’abitazione da lui pesantemente danneggiata in realtà era già rotta e andava comunque sostituita. Il gip ha convalidato l’arresto e ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati commessi nei confronti degli agenti di polizia.