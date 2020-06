Minaccia di mettere una bomba a casa della ex moglie, 55enne arrestato per stalking

Nonostante fosse stato colpito da un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla ex moglie ha continuato imperterrito a perseguitarla in ogni modo. Così B.R., 55enne di Latina, è stato arrestato e messo ai domiciliari su provvedimento del Tribunale con l’accusa di stalking. La misura è scattata a conclusione di una dettagliata attività di indagine da parte della Squadra Mobile di Latina, indagine che ha portato alla luce una serie di pericolose e persecutorie azioni messe in atto dall’uomo nei confronti della ex moglie.

A dispetto del divieto precedentemente impostogli il 55enne ha infatti ha continuato a pedinare la donna, tempestarla di messaggi minatori sul telefono e sui social, fino all’ultima e più grave minaccia, raccolta in una conversazione con il figlio, nella quale minacciava addirittura di piazzare una bomba nell’abitazione della sua vittima.

La crescente pericolosità dei suoi comportamenti, ha indotto il magistrato ad emettere l’ordine di arresto per atti persecutori: l’uomo ora si trova ristretto nel proprio domicilio, non essendo più sufficiente la sola misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie.