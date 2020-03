Si lamenta dei prezzi del bar e minaccia il titolare con la pistola: bloccato da un carabiniere fuori servizio

Ha minacciato con una pistola scacciacani il titolare di un bar ed è stato bloccato da un carabiniere fuori servizio. E' accaduto a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone. Protagonista dell'episodio, come riporta Frosinone Today, è stato un uomo di 62 anni della provincia di Latina denunciato per minaccia aggravata.

La richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa della compagnia di Pontecorvo. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i militari, che hanno diviso il 62enne pontino e il proprietario dell'attività commerciale. Secondo la ricostruzione, l'uomo, dopo essersi lamentato per il costo eccessivo di una bevanda alcolica, ha cercato di estrarre in direzione dell'esercenti una pistola scacciacani ma è stato bloccato prontamente da un carabiniere fuori servizio che lavora alla compagnia di Sora. La scacciacani e quattro cartucce sono stati posti sotto sequestro.