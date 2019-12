Minacce e botte agli agenti di polizia intervenuti per una lite in famiglia: un arresto

Un uomo di 49 anni, F.G., beneventano, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante di Latina per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. La pattuglia è intervenuta alle 20,30 in via Galvaligi, allertata da una chiamata al 113, per una segnalazione di una lite in famiglia.

Raggiunta la palazzina, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla vista dell'auto di servizio, ha riposto nel cofano della propria auto un'accetta. In chiaro stato di agitazione, il 49enne, dopo aver rifiutato più volte di fornire le proprie generalità, ha cominciato a rivolgere minacce di morte alla moglie e agli operatori che cercavano di riportarlo alla calma e poi, improvvisamente, si è scagliato verso un assistente capo della polizia, cercando di sferrargli dei calci, spingendolo fino a scaraventarlo su un’auto in sosta.

A quel punto, per riuscire a fermare la furia dell’uomo, gli agenti hanno fatto ricorso allo spray, in dotazione alle forze di polizia, che ha consentito di immobilizzarlo. L’accetta che l’uomo impugnava all’arrivo della Volante è stata posta sotto sequestro Successivamente gli operatori hanno verificato le condizioni di salute dei familiari che avevano richiesto l’intervento della polizia.