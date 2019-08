Festa di fine estate a Foce Verde: le misure di sicurezza e i divieti per la serata di domenica

"Vivere il mare - Festa di fine estate". Tutto pronto per l'evento in programma domenica 25 agosto a Foce Verde, con il tradizionale spettacolo pirotecnico che richiamerà al lido di Latina numerosi cittadini e turisti. In occasione della manifestazione, organizzata dall'associazione culturale Riviera di Latina e patrocinata dal Comune, l'amministrazione ha emesso un'ordinanza sindacale che dispone alcune particolari misure di sicurezza.

Presso il Piazzale di Foce Verde e nel tratto di arenile antistante in cui si svolgerà l'evento è previsto, dalle 12 alle 24 del 25 agosto: il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di superalcolici in contenitori di qualunque specie e di qualunque materiale; il divieto di detenzione e vendita per asporto sia in forma fissa che ambulante di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine in alluminio; il divieto di utilizzo di bomboltte spray con sostanze urticanti.

L'amministrazione ha inoltre attivato il Coc, Centro operativo comunale di protezione civile, a partire dalle 10 del 25 agosto e fino alle 2 del mattino del 26. Il personale volontario, coordinato dal servizio di polizia locale e trasporti, fornirà assistenza alla popolazione e supporto nell'ambito dei servizi di polizia stradale.