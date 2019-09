Morti sul lavoro in calo in provincia: due vittime nel primi sette mesi del 2019

Nel giorno in cui la provincia di Latina piange un morto sul lavoro arrivano i dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering realizzato sulla base dei dati Inail secondo i quali il territorio pontino nei primi sette mesi del 2019 ha avuto soltanto due vittime, in controtendenza rispetto ai numeri su scala nazionale che parlano di un aumento dei morti del 4,3%.

Dal 1 gennaio al 31 luglio scorso le vittime in Italia sono state complessivamente 599 delle quali 432 rilevate e 167 in itinere con un’incidenza dei lavoratori stranieri del 18,1%. In pratica ci sono 85 vittime al mese in Italia. A guidare la classifica c’è la Lombardia con 62 decessi mentre il Lazio è al secondo posto con 42 vittime delle quali 31 a Roma. Per quanto riguarda la provincia di Latina nel periodo preso in esame si sono registrati due morti rispetto ai sei dello scorso anno: siamo dunque al 79esimo posto in classifica con una incidenza del 9,4%, indice calcolato rispetto ad un numero di occupati che ammonta a 212.873 unità mentre Frosinone si trova al 50esimo posto con tre vittime e un’incidenza del 19%.

Secondo lo studio di Vega Engineering a mietere più vittime nei luoghi di lavoro su scala nazionale sono il settore delle attività manifatturiere con 59 morti e quello delle costruzioni con 55.