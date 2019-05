Latina piange l'avvocato Luciano Marinelli, protagonista del jazz e del basket pontino

E' morto nella notte l'avvocato Luciano Marinelli. Aveva 82 anni ed era un pezzo di storia della città di Latina. Professionista conosciuto e molto apprezzato nel capoluogo, era stato presidente del Latina Jazz Club e coach di pallacanestro protagonista di stagioni di successo. Sono in molti infatti a ricordarlo oggi come colui che ha portato a Latina il jazz e il basket.

Anche il sindaco Damiano Coletta e la giunta ricordano Marinelli e, a nome della città, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia. "Personaggio vulcanico -- dichiara Coletta - Luciano Marinelli ha lasciato un segno indelebile in città con la sua attività di allenatore nell’Ab Latina. A metà degli anni ’70 con un team tutto “fatto in casa” guidò la squadra a una storica promozione in B, al termine di una esaltante cavalcata. È stato un vero e proprio pioniere del basket a Latina. Non meno importante il suo impegno nel mondo della cultura, in particolare della musica. Il Latina Jazz Club è una sua creatura che ormai da 20 anni mette in mostra i talenti della città e della provincia favorendo lo sviluppo di un gusto critico tra gli amanti del genere".