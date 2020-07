Lutto nell'Arma: stroncato da un malore un luogotenente dei carabinieri del Nas di Latina

Un grave lutto ha colpito l'Arma dei carabinieri di Latina. Nella tarda serata di ieri un improvviso malore presso la propria abitazione ha stroncato la vita del luogotenente C.S. Donato Di Grazia, di 53 anni, stimato componente dei carabinieri del Nas di Latina. I suoi colleghi, increduli per l'accaduto e addolorati, lo hanno descritto come un vero amico e un collega buono, affidabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Luogotenente Donato Di Grazia era arrivato al Nas di Latina nel 1996 e nel corso degli anni si è fatto apprezzare dai suoi colleghi e superiori per le sue doti investigative che l'hanno visto protagonista silenzioso di numerose indagini e attività svolte nell'ambito delle specifiche competenze del reparto speciale.

Il funerale in programma domenica 5 luglio alle 13 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore, in Latina Scalo, in Piazza San Giuseppe