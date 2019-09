Incidente sul lavoro in via Monti: la vittima è il titolare dell'impresa Luigi Frabotta

Si chiama Luigi Frabotta l'uomo deceduto questa mattina nell'incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di via Monti, a Latina. Aveva 53 anni, era originario di Sezze ed era anche il direttore dei lavori e il titolare della piccola impresa edile che stava effettuando interventi di ristrutturazione esterna nella palazzina al civico 45 di via Monti.

L'uomo è precipitato dal terzo piano, da un'altezza di circa otto-nove metri. I sanitari del 118 hanno tentato invano una rianimazione, ma il 53 è morto pochi istanti dopo. Sul posto anche il sostituto procuratore Antonio Sgarrella, i carabinieri della stazione di Latina e gli ispettori della Asl che hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica della tragedia. Il cantiere al momento è sotto sequestro.