Lutto nel mondo del giornalismo pontino: è morto Luigi Cardarelli, ex direttore di Latina Oggi

Lutto nel mondo del giornalismo pontino. Si è spento nella notte a Latina, nella clinica San Marco dove era ricoverato, Luigi Cardarelli. Aveva 76 anni ed era stato un punto di riferimento per molti professionisti del settore.

Cardarelli aveva lavorato presso la redazione di Latina del Tempo, poi in quella di Latina Oggi, dove aveva ricoperto l'incarico di direttore responsabile fino al 2005. Aveva poi portato la sua esperienza nella redazione del quotidiano La Provincia e poi era andato in pensione. La camera ardente sarà allestita questa mattina alla clinica San marco, mentre i funerali sono previsti nella giornata di domani, 13 dicembre, alle 15 nella cattedrale San Marco di Latina.

Il cordoglio dell'Amministrazione

Cordoglio per la morte di Luigi Cardarelli è stato espresso dal sindaco Damiano Coletta e da tutta l’Amministrazione comunale. "Originario di Sonnino, Cardarelli ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per il giornalismo pontino insegnando il mestiere a intere generazioni di giornalisti e lasciando una traccia importante nella comunità di Latina, dapprima come cronista e poi come direttore".