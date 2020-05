Malore mentre è in bicicletta: muore un vigile del fuoco. Cordoglio al comando di Latina

Un vigile del fuoco in servizio al comando provincia di Latina è morto ieri sera, 22 maggio, per un improvviso malore. La vittima è Ferdinando De Parolis, aveva 47 anni. Secondo la ricostruzione, si trovava in bicicletta nella zona di Pantanaccio quando si è accasciato a terra.

Alcuni passanti hanno dato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorritori, ma all'arrivo dell'ambulanza non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sgomento e dolore tra i colleghi del comando di Latina, che lo ricordano come una persona sempre disponibile e sorridente. Un messaggio di cordoglio per la famiglia dell'uomo è stato pubblicato sulla pagina Facebook dei vigili del fuoco.