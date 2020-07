Tragedia in pieno centro a Latina: muore un uomo stroncato da un malore in strada

Dramma a Latina, in pieno centro cittadino, dove un uomo di 51 anni è morto stroncato da un malore in strada. E' accaduto in via IV novembre, lungo la strada alle spalle delle poste centrali. A perdere la vita un uomo di 51 anni, dipendente comunale, che si è accasciato mentre camminava sul marciapiede, sotto gli occhi dei passanti A dare l'allarme sono stati proprio alcuni cittadini che hanno notato la scena e chiamato immediatamente i soccorsi.

Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo ma per lui ormai non c'era già più nulla da fare. Il decesso è riconducibile a cause naturali, probabilmente a un infarto, ma sarà necessario l'esame autoptico per accertarlo.